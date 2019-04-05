"الذكير" لـ"سبق": "هيأنا في ملتقى بيبان الشرقية سبل النجاح لرواد ورائدات الأعمال

من خلال إقامة عددٍ من الدورات والبرامج المتخصصة

قال نائب محافظ منشآت لريادة الأعمال عصام الذكير لـ "سبق": "قدمت (منشآت) خلال ملتقى بيبان الشرقية في نسخته السادسة عدداً من الأدوار الريادية المساهمة في نمو المنشآت، وذلك من خلال إقامة عددٍ من الدورات والبرامج المتخصصة في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى توفير عددٍ من الاستشارات ومراكز تقييم الأفكار والابتكارات الريادية".

وأضاف الذكير: "نسعى من خلال إقامة ملتقيات بيبان في مختلف مناطق المملكة إلى تنمية المشاريع التجارية لتساهم بدورها في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 نحو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من ٢٠٪ إلى ٣٥٪".

يذكر أن ملتقى بيبان الشرقية في نسخته السادسة يُقام في مركز الظهران الدولي للمعارض ويستمر حتى يوم السبت المقبل، ويفتح أبوابه من الساعة ٠٤:٠٠ عصراً، وحتى الساعة ١١:٠٠ مساءً.