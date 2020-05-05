"أم القرى" تناقش 110 رسائل ماجستير ودكتوراه عن بُعد منذ قرار تعليق الدراسة

المطيري: الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة حققت نقلة هائلة لطرق تلقي المعرفة

سجَّلت جامعة أم القرى منذ قرار تعليق الدراسة مناقشة 110 رسائل ماجستير ودكتوراه عبر توظيف تقنيات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد. ورصدت العمادة من خلال صفوفها الافتراضية مناقشة 40 رسالة دكتوراه، و70 رسالة ماجستير، وذلك أثناء فترة الحظر المنزلي.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور عبدالوهاب الرسيني، أن الحراك التعليمي في جامعة أم القرى منذ قرار تعليق الدراسة يشير إلى نهضة معرفية كبيرة، وتطوُّر الوسائل التعليمية؛ وهو ما منحها بُعدًا وتقدمًا حضاريًّا. كما أشاد بجهود الباحثين المميزة، وإضافاتهم البحثية الملائمة لرسالة الجامعة بتحقيق شرف العلم وشرف المكان.

من جانبه، تحدَّث عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، الدكتور خالد المطيري، وقال إن الأرقام الكبيرة التي رصدتها العمادة للتعليم عن بُعد أدت لنجاح مشترك متحقق بتعاون أعضاء هيئة التدريس، وتفاعل المجتمع الجامعي مع بعضهم. مؤكدًا أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا حققت نقلة هائلة لطرق تلقي المعرفة، وعززت من قدرة التعلم الإلكتروني وجدارته في إثراء المحتوى المعرفي، واستمرار العملية التعليمية.