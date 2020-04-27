بلجيكا: 553 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 7207

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 553 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 113 حالة وفاة.

وأفادت خلية إدارة الأزمة التابعة لوزارة الصحة البلجيكية، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 46687 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 7207 حالة وفاة.