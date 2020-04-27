بلجيكا: 553 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 7207

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 553 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 113 حالة وفاة.

وأفادت خلية إدارة الأزمة التابعة لوزارة الصحة البلجيكية، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 46687 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 7207 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 03:17 PM

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 7207

بلجيكا: 553 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 553 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 113 حالة وفاة.

وأفادت خلية إدارة الأزمة التابعة لوزارة الصحة البلجيكية، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 46687 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 7207 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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