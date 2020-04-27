بلجيكا: 553 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 553 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 113 حالة وفاة.
وأفادت خلية إدارة الأزمة التابعة لوزارة الصحة البلجيكية، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 46687 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 7207 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 7207
سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 553 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 113 حالة وفاة.
وأفادت خلية إدارة الأزمة التابعة لوزارة الصحة البلجيكية، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 46687 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 7207 حالة وفاة.