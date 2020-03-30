سلطنة عمان: 12 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الإجمالي يصل إلى 179 حالة.. وتعافي 29

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 179 حالة، مشيرة إلى أن 29 حالة قد تماثلت للشفاء.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد بإجراءات العزل الصحي التام في غرفة منفصة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

وزارة الصحة العمانية فيروس كورونا الجديد

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30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 02:44 PM

الإجمالي يصل إلى 179 حالة.. وتعافي 29

سلطنة عمان: 12 إصابة جديدة بـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 179 حالة، مشيرة إلى أن 29 حالة قد تماثلت للشفاء.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد بإجراءات العزل الصحي التام في غرفة منفصة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

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