"اليوبي" يكرم 52 طالباً وطالبة حصدوا 34 ميدالية وجائزة عالمية

خلال مشاركتهم في معرض جنيف الدولي للاختراعات

كرم مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الطلاب والطالبات الحاصلين على 34 ميدالية وجائزة في معرض جنيف الدولي للاختراعات بسويسرا 2018م، والذي شهد مشاركة ما يزيد عن 1000 اختراع من 40 دولة حول العالم، اليوم الاثنين بالإدارة العليا بالجامعة.

وشمل التكريم الطلاب والطالبات المشاركين في معرض جنيف الدولي للاختراعات والطلبة أعضاء المجموعات لكل اختراع والبالغ عددهم 52 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى المشرفين على الاختراعات من هيئة أعضاء التدريس من كليتي الهندسة وتصاميم البيئة.

وخلال التكريم رحب مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بالطلبة الفائزين في معرض جنيف حيث قال: "لقد شرفتم وطنكم وجامعاتكم وسط تنافس عالمي ضم 40 دولة، فشكراً لكم أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات على هذا الإنجاز العالمي والذي يعكس مدى التقدم والتطور الذي حدث في جامعة المؤسس سواء على المستوى التعليمي أو البحثي والابتكاري، كما أتقدم بالشكر الجزيل لعمادة شؤون الطلاب ممثلة بمركز الموهبة والإبداع وكلية الهندسة وكلية تصاميم البيئة على دعمهم لكم".

ونوه مدير الجامعة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتحفيز أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات في جميع المجالات العلمية وإكسابهم المهارات التي تمكنهم من تنمية مواهبهم وتسجيل حضورهم على المستوى الدولي، وأثمر ذلك الدعم من قبل القيادة الرشيدة في تحقيق جامعة "المؤسس" لـ 34 ميدالية وجائزة دولية في معرض جنيف الدولي للاختراعات بسويسرا 2018م.

ورفع بالشكر والعرفان لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ولوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على تشجيعهم ودعمهم المباشر لأنشطة ومبادرات الجامعة ومشروعاتها الإبداعية والفكرية والتعليمية والبحثية.

وحصد الطلبة 4 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، وجائزتين خاصتين حصريتين، وحصد الطلاب جوائز عالمية من 8 دول عالمية وهي على النحو التالي: 5 جوائز من فرنسا، و4 جوائز من البرتغال، و3 جوائز من تايلاند، وجائزة من ماليزيا، وجائزتان من مصر، وجائزتان من رومانيا، وجائزة هونج كونج، وجائزتان من روسيا.

وحصل على الميداليات الذهبية لك من الطالبة جود يزيد التونسي الاختراع: "نافورة الطاقة"، والطالبتين رهف زهير رفيع وآية فائق كمال الاختراع: "حقيبة ضد السرقة"، والطالب خالد أحمد عطيف الاختراع: "حساس الألوان"، والطالب محمد عبدالحميد لحظة الاختراع: "مواقف السيارات الذكية".

فيما تمكن كل الطالبان أبوبكر أحمد جي وأيمن داؤود الاختراع: "الدامج الذكي للأصوات"، والطالب تركي عيد القرني الاختراع: "كرسي التنبيه"، والطالب عبدالله محمد منشي الاختراع: "نظام سلامة حافلات الأطفال"، والطالب ماجد وهيب خجا الاختراع: "القابس الآمن والموفر للطاقة"، والطالب محمد إحسان قطب الاختراع: "البوابة الذكية لأطفال المدارس" من الحصول على الميداليات الفضية.

وحقق الميدالية البرونزية كل من الطالبتين روان محمد باراجي وسما عبدالله ركن الاختراع: "نافذة النجاة"، والطالب معاذ يوسف الحمدان الاختراع: "العوامة الذكية"، والطالبة نرسيانة بدر سلام الاختراع: "الحذاء الذكي"، وحصل الطلاب والطالبات الفائزون بالميداليات على جوائز خاصة من الجمعيات والمؤسسات الدولية المانحة.