"إقليمي صحة حائل" يُجري "20197" فحص كورونا و"4010" فحوص فيروسات

بالإضافة إلى "1970" فحص زواج و"1135" فحص هرمونات.. خلال يناير

أجرى المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل خلال شهر يناير من هذا العام 2022م؛ "20197" فحص كورونا، و"4010" فحوص للفيروسات، و"1970" فحص زواج، و"1135" فحص هرمونات، و " 2000 " فحص مَصل، كما نفذ المختبر الإقليمي 7 لقاءات علمية.



يذكر أن المختبر الإقليمي بصحة حائل حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI ) لعام 2021م بعد اجتيازه تطبيق معايير الجودة.

