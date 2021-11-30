القيادة تهنئ رئيس رومانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

تمنت له السعادة وللشعب الصديق المزيد من التقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس كلاوس فيرنير يوهانس، رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس كلاوس فيرنير يوهانس، رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.