خادم الحرمين يستقبل سفير تركيا المغادر إلى بلاده

حضر لتوديع الملك بعد انتهاء فترة عمله بالمملكة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، سفير جمهورية تركيا يونس دميرار؛ الذي ودّع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

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12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439 12:36 PM

حضر لتوديع الملك بعد انتهاء فترة عمله بالمملكة

خادم الحرمين يستقبل سفير تركيا المغادر إلى بلاده

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، سفير جمهورية تركيا يونس دميرار؛ الذي ودّع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

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