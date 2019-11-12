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قال: خاصة في حال الليل على معظم مناطق السعودية والخليج .. سيعود الدفء كرة ثانية

"برد غياب الأحيمر" .. "الزعاق": طارئ .. أول انخفاض ملموس للحرارة نحسه اليوم

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أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن أول انخفاض ملموس لدرجات الحرارة سنحسه بدءاً من اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أول انخفاض لدرجات الحرارة: بداية من اليوم سنحس بأول انخفاض لدرجات الحرارة، خاصة في حال الليل على معظم مناطق #السعودية #الخليج".

وأضاف: "يسمى هذا البرد ببرد غياب نجم الأحيمر وهو برد طارئ وسيعود الدفء كرة ثانية".

وتوقعت "الأرصاد" اليوم أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في مكة المكرمة 35-26 وفي المدينة المنورة 31-21 وفي العاصمة الرياض 27-18 وفي جدة 35-26 وفي الدمام 29-18 وفي أبها العظمى 20 والصغرى 12.