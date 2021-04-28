لقاء الأمير محمد بن سلمان يتصدر ترند "تويتر" في الكويت

تصدّر هاشتاق #لقاء_ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان ترند منصة "تويتر" في الكويت، حسب صحيفة " الراي" الكويتية.

وأبرزت الصحيفة تصريحات سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي تناول فيها رؤية المملكة 2030، من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، وعلاقات السعودية بدول الجوار، والعلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.