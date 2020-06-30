الأرصاد تنبّه: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على محافظتَي بدر وينبع

قالت: مع تأثيرات مصاحبة والحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتَي بدر وينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحاً نشطة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساءً -بإذن الله تعالى-.