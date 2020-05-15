الفلبين: إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ12 ألف حالة

أعلنت الفلبين اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بها، تجاوز حاجز 12 ألف حالة؛ فيما توفي أكثر من 800 شخص بالمرض.
وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان لها: إنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 806 وفيات، ورصد 215 حالة إصابة جديدة، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 12091 حالة.فيروس كورونا الجديد
إجمالي الوفيات بالفيروس يرتفع إلى 806 ضحايا
أعلنت الفلبين اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بها، تجاوز حاجز 12 ألف حالة؛ فيما توفي أكثر من 800 شخص بالمرض.
وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان لها: إنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 806 وفيات، ورصد 215 حالة إصابة جديدة، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 12091 حالة.