أمطار الخير تتواصل والغيوم حاضرة .. وتنبيهات "الأرصاد" توضح معالمها "تفاصيل"

بدأت من ساعات الصباح وتتواصل حتى المساء وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات متقدمة لست مناطق من حالة تقلبات جوية وأمطار تتواصل حتى المساء.

في منطقة الرياض، أصدرت تنبيهاً من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

كما أصدرت تنبيهاً متقدماً لمناطق: جازان وعسير والمنطقة الشرقية من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

كما نبّهت منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة من حالة تدنٍّ في الرؤية الأفقية بسبب الضباب بدأت الساعة السادسة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.