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أكد أن المملكة حريصة على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية

"السميح": 178 شركة ومؤسسة تخدم حجاج الداخل هذا العام

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أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد بن يحيى السميح أنه على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا إلا أن المملكة سخرت كافة جهودها لتنظيم حج آمن، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، موضحاً بأن ١٧٨ شركة ومؤسسة لخدمة حجاج الداخل هذا العام.



وأضاف السميح أن المملكة تحرص بتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الإنسان خصوصًا خلال ما يمر به العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.



وأشار إلى إن السعودية حرصت في كافة مراحل موسم العمرة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين لينعموا بالأجواء الروحانية والآمنة وفق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية والصحية والتنظيمية.