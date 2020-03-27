"الجوف وحائل" خاليتان من "كورونا"

وفق خارطة مركز المعلومات الصحية

أظهرت الخارطة الخاصة ‏بالمركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، المعنية بمتابعة مناطق تسجيل فيروس كورونا، أن منطقتي الجوف وحائل خاليتان من فيروس كورونا حتى الآن.

يُذكر أن ‏المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودية، يخصص خريطة لمتابعة انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد حول العالم تحت رابط https://coronamap.sa/.