"الجوف وحائل" خاليتان من "كورونا"

وفق خارطة مركز المعلومات الصحية

أظهرت الخارطة الخاصة ‏بالمركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، المعنية بمتابعة مناطق تسجيل فيروس كورونا، أن منطقتي الجوف وحائل خاليتان من فيروس كورونا حتى الآن.

يُذكر أن ‏المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودية، يخصص خريطة لمتابعة انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد حول العالم تحت رابط https://coronamap.sa/.

الجوف حائل فيروس كورونا الجديد

33

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 03:41 PM

وفق خارطة مركز المعلومات الصحية

"الجوف وحائل" خاليتان من "كورونا"

مهنا التميمي

الجوف

15 8,229

أظهرت الخارطة الخاصة ‏بالمركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، المعنية بمتابعة مناطق تسجيل فيروس كورونا، أن منطقتي الجوف وحائل خاليتان من فيروس كورونا حتى الآن.

يُذكر أن ‏المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودية، يخصص خريطة لمتابعة انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد حول العالم تحت رابط https://coronamap.sa/.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الجوف حائل فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020