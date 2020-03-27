"الجوف وحائل" خاليتان من "كورونا"

أظهرت الخارطة الخاصة بالمركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، المعنية بمتابعة مناطق تسجيل فيروس كورونا، أن منطقتي الجوف وحائل خاليتان من فيروس كورونا حتى الآن.
يُذكر أن المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودية، يخصص خريطة لمتابعة انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد حول العالم تحت رابط https://coronamap.sa/.الجوف حائل فيروس كورونا الجديد
وفق خارطة مركز المعلومات الصحية
أظهرت الخارطة الخاصة بالمركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، المعنية بمتابعة مناطق تسجيل فيروس كورونا، أن منطقتي الجوف وحائل خاليتان من فيروس كورونا حتى الآن.
يُذكر أن المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودية، يخصص خريطة لمتابعة انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد حول العالم تحت رابط https://coronamap.sa/.