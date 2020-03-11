تأكد 8 إصابات جديدة بـ"كورونا" في روسيا

حصيلة الحالات ترتفع إلى 28

أعلنت السلطات الروسية، اليوم (الأربعاء)، عن تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا.

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة "كورونا"، في بيان أورده "روسيا اليوم"؛ أن ست حالات جديدة للإصابة بـ"كورونا" رُصدت في العاصمة موسكو، وحالتين في مقاطعة موسكو، وكلها لدى المواطنين الروس.

وأضاف: أن جميع المواطنين المصابين الجدد زاروا إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين، وأنه جرى وضعهم في الحجر الصحي.

وبالإصابات الجديدة يرتفع العدد العام للمصابين المسجلين بفيروس كورونا المستجد في روسيا؛ إلى 28 شخصًا؛ منهم 25 مواطنًا روسيًّا قدموا جميعهم من إيطاليا، ومواطنان صينيان، وواحد إيطالي.