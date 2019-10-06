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الهلال الأحمر يدعو إلى عدم التسرع في نقل المصابين

حادث تصادم في معشوقة بيدة يتسبب في أربع إصابات

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صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أنه قد ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة 14:31 بعد ظهر اليوم عن حادث تصادم بعد شرطة بيدة باتجاه معشوقة.



وأضاف الزهراني أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني صالح علي محفوظ، وعند الوصول إلى الموقع تم مباشرة الحادث من قبل الفرق الإسعافية واتضح وجود أربع إصابات، إصابتان بسيطتان، وإصابتان متوسطتان، وتم التعامل مع الإصابات إسعافياً ونقلها إلى مستشفى القرى العام وإصابتان نقلتا عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية للموقع.



وأهاب الزهراني بجميع المواطنين عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية والتي لا تستغرق الفرق وقتًا طويلاً للوصول للموقع للتعامل مع نوعية الإصابة لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى حتى لا يتسبب ذلك في مضاعفات.