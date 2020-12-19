"الصحة": تسجيل 158 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 149 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، تسجيل 158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 360848 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 149 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 351722 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6112 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3014 والحالات الحرجة 425 حالة.