سحب رعدية وتدني رؤية.. تنبيه من الأرصاد لـ "جازان"

الحالة ستستمر حتى الـ 10 ليلاً وتشمل محافظات عدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏جازان - ‏بمشيئة الله تعالى -، تتضمن تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات " الحرث، والعارضة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب".

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 10 ليلاً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

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22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442 10:44 AM

الحالة ستستمر حتى الـ 10 ليلاً وتشمل محافظات عدة

سحب رعدية وتدني رؤية.. تنبيه من الأرصاد لـ "جازان"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏جازان - ‏بمشيئة الله تعالى -، تتضمن تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات " الحرث، والعارضة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب".

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 10 ليلاً.

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