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كان أول الواصلين للمشاركة فيها رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي

بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة اللبنانية

بدأت صباح اليوم، الاستشارات النيابية التي يُجريها الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا؛ لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وكان أول الواصلين للمشاركة في الاستشارات رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي؛ بحسب ترتيب الجدول الذي أعدته رئاسة الجمهورية لهذا الشأن.