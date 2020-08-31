بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة اللبنانية

كان أول الواصلين للمشاركة فيها رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي

بدأت صباح اليوم، الاستشارات النيابية التي يُجريها الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا؛ لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وكان أول الواصلين للمشاركة في الاستشارات رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي؛ بحسب ترتيب الجدول الذي أعدته رئاسة الجمهورية لهذا الشأن.

لبنان

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31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 09:49 AM

كان أول الواصلين للمشاركة فيها رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي

بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة اللبنانية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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بدأت صباح اليوم، الاستشارات النيابية التي يُجريها الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا؛ لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وكان أول الواصلين للمشاركة في الاستشارات رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي؛ بحسب ترتيب الجدول الذي أعدته رئاسة الجمهورية لهذا الشأن.

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لبنان

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