3 مباريات حاسمة.. "الهلال" لاستعادة توازنه و"ضمك" يبحث عن الصدارة

"الفيحاء" يتطلع لإيقاف نزيف النقاط في مواجهة "أبها" الهارب من مناطق الخطر

يعود قطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدوران مجددًا بعد توقُّف دام أكثر من شهر في ظل مشاركة المنتخب السعودي بكأس العرب قطر 2021، وذلك حينما يتوقف في المحطة الرابعة عشرة.



وتفصيلاً، تُستأنف اليوم السبت منافسات دوري المحترفين بإقامة ثلاث مباريات نارية لحساب الجولة الـ14، لن تخلو من الإثارة والتشويق؛ فنتائجها ستُغيِّر ملامح شكل جدول الترتيب.



ضمك - الباطن

على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يستضيف ضمك ثالث الترتيب بـ25 نقطة ضيفه الباطن صاحب المركز الثالث عشر بـ13 نقطة، وذلك عند الساعة الـ(3:40) مساء.



يسعى أصحاب الضيافة لاقتناص الصدارة مؤقتًا، ومواصلة نتائجهم الإيجابية هذا الموسم لتجاوز كبوة الخروج المبكر من بطولة كأس الملك بخسارة ثقيلة بخماسية أمام الشباب في الدور ثُمن النهائي.



وفي المقابل، يأمل فريق الباطن باستغلال الحالة المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية، تُبعدهم عن مركز شبح الهبوط، خاصة مع الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري والكأس، التي من خلالها حجز مقعدًا له في الدور ربع النهائي بكأس الملك.



الهلال - الفتح

يستضيف الهلال رابع الترتيب بـ21 نقطة نظيره الفتح صاحب المركز الثاني عشر بـ13 نقطة على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وذلك عند الساعة الـ(5:50) مساء.



ويسعى الهلال لاستعادة توازنه، وتصحيح المسار، والعودة لسكة الانتصارات الغائبة عن الفريق في المباريات الثلاث الأخيرة بالدوري؛ لتشديد الخناق على ثلاثي المقدمة، والمحافظة على آماله قائمة بالمحافظة على لقبه.



في حين يدخل الفتح المباراة بظروف فنية صعبة بعد تفشي فيروس كورونا بصفوف لاعبيه بعد ارتفاع عدد الحالات إلى 6؛ وهو ما أجبر المدرب على الاستعانة بعدد من لاعبي فريق الشباب.



الفيحاء - أبها

يلاقي فريق الفيحاء السادس بـ19 نقطة نظيره فريق أبها المتراجع للمركز الحادي عشر بـ14 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة الـ(5:55) مساء.



ويتطلع الفيحاء لاستعادة توازنه، ووقف نزيف النقاط المتواصل في المباريات الثلاث الأخيرة بالدوري للعودة لطريق الانتصارات للبقاء قريبًا من رباعي المقدمة، كما يأمل بتكرار انتصاره على ضيفه حينما تغلَّب عليه برباعية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي في الدور ثُمن النهائي لكأس الملك.



وفي المقابل، يسعى أبها لمواصلة صحوته في الدوري بعد النتائج الجيدة التي قدمها في الجولتَيْن الماضيتَيْن بفوزه على الأهلي، وتعادله أمام الهلال؛ ليبتعد قليلاً عن مناطق الخطر.