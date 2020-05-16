قطر: تسجيل 1547 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1547 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لتتجاوز حصيلة الإصابات الـ30 ألفاً، فيما تعافي 242 شخصاً من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا: إن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل 3788 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.
فيروس كورونا الجديد
يتجاوز إجمالي الإصابات 30 ألفا
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1547 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لتتجاوز حصيلة الإصابات الـ30 ألفاً، فيما تعافي 242 شخصاً من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا: إن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل 3788 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.