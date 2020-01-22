بهذه الخطوات.. تعليم الأفلاج يهيّئ مرافقه لـ"تعداد السعودية 2020"

توفير كافة الخدمات لتسهيل عمل القائمين على المشروع

استقبل مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، بمكتبه، اليوم؛ نائب مشرف منطقة الرياض للمحافظات الجنوبية عبدالله المجلي، ومساعد المشرف لمحافظة الأفلاج للتعداد السكاني راشد الحقباني؛ تزامنًا مع قرب انطلاق مشروع التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت "تعداد السعودية 2020".



وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتوفير تعليم الأفلاج مقرًّا لإقامة الدورات التدريبية وورش العمل؛ لتأهيل المراقبين والعدادين الذين سيتم ترشيحهم لمشروع "تعداد السعودية 2020"، بعدها قام الفريق الزائر بجولة على المرفقات التعليمية التي سوف تحتضن تلك البرامج وورش العمل.



من جهته أكد مدير تعليم الأفلاج على مسؤولي المباني التعليمية التي ستقام فيها ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في "تعداد السعودية 2020"، بتهيئة المرافق التعليمية لذلك وتوفير كافة الخدمات لتسهيل عمل القائمين على المشروع.