"نيفيز": لدي ذكريات رائعة في الدوري "السعودي".. والموسم القادم سيكون مثيرًا

حقَّق مع الهلال كل الألقاب باستثناء "الآسيوية"

قال محترف نادي الهلال السابق ولاعب كروزيرو البرازيلي الحالي، البرازيلي تياجو نيفيز، إن لديه ذكريات رائعة في الدوري السعودي بعد أن قضى فيه سنوات جميلة.

وتوقَّع نيفيز الذي احترف في الهلال مرتين، وحقق فيهما العديد من البطولات، أن يكون الموسم القادم مثيرًا للغاية.. متمنيًا التوفيق للجميع، وذلك في تغريدة له عبر صفحته بـ"تويتر".

وحقَّق نيفيز مع الهلال كل الألقاب باستثناء البطولة الآسيوية التي وصل فيها للمباراة النهائية عام 2014 أمام ويسترن سيدني.