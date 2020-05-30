مكة تسجل 105 إصابات جديدة بكورونا مقابل 181 متعافياً

إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 10930.. والوفيات تبلغ 215

تواصل مكة المكرمة تسجيل انخفاض ملموس في عدد الحالات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت اليوم 105 إصابات جديدة بالفيروس، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وسجلت مكة اليوم 105 حالات جديدة، مقابل 181 حالة تعافٍ وتسع وفيات.

وتضمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم 15272 حالة، منها 4127 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و215 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 181 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10930 حالة.