الهند.. إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز الـ7 ملايين حالة

66732 إصابة جديدة خلال يوم واحد

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 7.12 ملايين حالة، اليوم الاثنين، بعد تسجيل 66732 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة: إن عدد حالات الوفاة جراء كوفيد-19 وصل إلى 109150 حالة، بعد تسجيل 816 حالة وفاة. وتحتل الهند المركز الثاني من حيث أعداد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

الهند فيروس كورونا الجديد

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12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442 08:30 AM

66732 إصابة جديدة خلال يوم واحد

الهند.. إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز الـ7 ملايين حالة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 7.12 ملايين حالة، اليوم الاثنين، بعد تسجيل 66732 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة: إن عدد حالات الوفاة جراء كوفيد-19 وصل إلى 109150 حالة، بعد تسجيل 816 حالة وفاة. وتحتل الهند المركز الثاني من حيث أعداد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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الهند فيروس كورونا الجديد

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