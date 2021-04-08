"المعلمي" يبحث مع وزير خارجية المالديف القضايا ذات الاهتمام المشترك

تبادلا الآراء حيال التطورات على الصعيد الإقليمي ‏والدولي

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي افتراضيًا ، الأربعاء، ‏وزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور عبدالله شهيد.‏

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حيال التطورات على الصعيدين الإقليمي ‏والدولي.

وحضر الاجتماع رئيس قسم الترشيحات بالوفد بندر النهدي، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏

