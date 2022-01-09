"الشؤون الإسلامية" توثّق أكثر من 40 ألف صك مسجد وجامع بجميع المناطق

خلال عام 2021م.. وانتهت من فرز واستخراج 11 ألف صك إلكتروني

وثّقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة شؤون المساجد 40 ألف صك مسجد وجامع بالنظام الآلي، خلال عام 2021م، كما تم استخراج صكوك إلكترونية حسب التوزيع الجغرافي لكل فرع، والانتهاء من فرز 11 ألف صك من صكوك المساجد الموجودة لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وبيّن التقرير السنوي لعام 2021 أن عدد المساجد التي أُغلقت مؤقتاً بسبب جائحة كورونا التي يعاد افتتاحها بعد مضي 24 ساعة بلغ (3,027) مسجداً من خلال المتابعة اليومية، كما بلغ عدد الجولات الرقابية الأسبوعية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية أكثر من (21,700) جولة أسبوعياً، كما هيّأت الوزارة 6 آلاف مسجد مساند في مناطق المملكة لإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتاً خلال الجائحة.

وأوضح التقرير أنه تمت طباعة 92 ألف بنر إرشادي وتوعوي بعدد من اللغات لتوعية المصلين، كما تم العمل على توظيف 6 آلاف مراقب ومراقبة وإمام ومؤذن وفق الخطة الوطنية للتوظيف في المرحلة الأولى.

وعملت الوزارة ــ خلال العام ذاته ــ على إعداد مشروع أتمتة خدمات المساجد، والتحديث الإلكتروني لبيانات منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، وإعداد الضوابط الخاصة بتسمية المساجد والجوامع.

وتأتي هذه الجهود التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، بهدف الرقي بالخدمات المقدمة لمرتادي بيوت الله، وتأهيل منسوبي المساجد علمياً وشرعياً ورفع كفاءة الأئمة والخطباء وتحسين مستويات أدائهم، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.