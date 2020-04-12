الفارس "الدهامي " لـ "سبق": علينا مساعدة أبطال الصحة والأمن بالبقاء في المنزل

طالب بممارسة الرياضة يوميًا وتنفيذ توجيهات وتعليمات الجهات المعنية

قال الفارس السعودي (العالمي والأولمبي في قفز الحواجز للفروسية) رمزي الدهامي إن برنامجه اليومي في المنزل يشتمل على التدريبات السويدية وأخرى على الحديد، وذلك لرفع المعدل اللياقي والحفاظ على الوزن المثالي، وذلك بعد تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأضاف "الدهامي" في تصريح لـ"سبق": "يجب علينا كمواطنين ومقيمين أن نتقيد بتوجيهات وتعليمات وزارة الصحة والجهات الأمنية والبقاء في المنزل، من أجل التكاتف مع جهود الدولة أعزها الله بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والحقيقة أننا في نعمه يجب أن نشكر الله عليها وندعو لولاة الأمر".

ووصف "الدهامي" الجائحة بالعارض الذي سيمر مع الوقت بمشيئة الله ثم بجهود أبطال الصحة والأمن، ويجب أن نكون عونًا لهم، فهم في الميدان يعملون خلال 24 ساعة من أجلنا. والمطلوب منا هو البقاء في المنزل والتقيد بالتعليمات ومنها النظافة أولاً بأول والتباعد الأسري من أجل مصلحة الجميع والوطن".