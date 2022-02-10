بالصور "عاصمة خليجية" تتفرد بميزة لا توجد في أي مدينة بالعالم.. تعرف عليها

536 ألف سعودي زاروا الدولة

يعتبرها الكثيرون من أفضل مدن العالم في الحياة والرفاهية والمعيشة الراقية؛ هي مدينة "أبوظبي" عاصمة الإمارات التي تتألف من أرخبيل هائل يضم أكثر من 200 جزيرة، وهذه ميزتها الأولى التي تتميز بها؛ فلا توجد عاصمة في العالم تضم بمفردها هذا الكم الكبير من الجزر.



وأما التفرد الثاني فهو أن مدينة أبوظبي نفسها كعاصمة تقع على جزيرة تبعد 250 مترًا عن البر الرئيسي لموقعها الممتد في الإمارات.



بالطبع ليست كل الجزر مفتوحة للزوار، ولكن الجزر المتاح زيارتها تتميز هي الأخرى بميزات استثنائية يمكن حصرها في:

- الرمال البيضاء وهي قليلة التواجد في شواطئ العالم ونادرة بالمنطقة.

- المياه الفيروزية خفيفة الزرقة، وهي تتواجد فقط في أستراليا وبعض مناطق البحر الأحمر.

- الحيوانات البرية النادرة مثل المها العربي والزرافات والفهود والضباع والفلامينجو والبلشونيات والثعالب، وغيرها من الحيوانات، ويمكن رؤيتها عن قرب.

- وفرة المرافق الترفيهية والمتنوعة مثل ألعاب الماء والشخصيات الكرتونية العالمية والملاهي التي لا يوجد حتى الآن مثيلها بالمنطقة.

- ملاعب غولف عالمية، وأبوظيي هي المتصدرة عربيًا في عدد الملاعب والحفر العالمية.

- أبرز الجزر هي "صير بني ياس"، وهي الجزيرة العربية الوحيدة التي تضم 17 ألف حيوان يتجول بحرية وكأنك في غابة طبيعية بأفريقيا.

- جزيرة المارية المتخصصة لرجال الأعمال وأعمال التسوق.

- جزيرة ياس هي أبرز نقطة للترفيه العائلي، وتضمّ عالم فيراري، أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم ووارنر براذرز أبوظبي.

- جزيرة السعديات، وتضم متحف اللوفر أبوظبي ومنارة السعديات ومناطق الجولف العالمية ومحمية سلاحف منقار الصقر التي تم إعداد برامج حماية لها؛ لأنها مهددة بالانقراض.

- جزيرة دلما والمميزة بوجود أحد أقدم المواقع التي عاش فيها الإنسان.

وتعتبر الإمارات واحدة من أهم الوجهات السياحية المفضلة لدى السائحين السعوديين.



واستقبلت خلال الفترة من يناير 2021 إلى نوفمبر 2021، أكثر من 535 ألف سائح سعودي، وما يقرب من 1.7 مليون ليلة فندقية.