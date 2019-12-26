"النقد" تدعو شركتيْ وكالة تأمين إلى سرعة تصحيح أوضاعهما

خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل.. تجنبًا لسحب الترخيص

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن شركة رواد التأمين لوكالة التأمين التعاوني وشركة فرسان لوكالة التأمين المحدودة لم تلتزما باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة النشاط ولم تتجاوبا مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينهما المسجلة لديها.

وقالت: تدعو مؤسسة النقد في هذا الصدد الشركتين إلى سرعة مراجعتها لتصحيح أوضاعهما خلال فترة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ هذا الإعلان.. وفي حال عدم التجاوب خلال الفترة المحددة؛ فإن المؤسسة ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص، وتأمل ممن له شكوى تجاه هاتين الشركتين -سواء من المؤمّن عليهم أو المستفيدين من التغطية التأمينية- التقدم إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت WWW.SAMA.GOV.SA، أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).

وأضافت: يأتي هذا الإعلان في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمّن عليهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية فيه، وتطبيقًا لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.