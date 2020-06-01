بعد استئنافها.. وصول أولى الرحلات الداخلية لمطار نجران الإقليمي

المسافرون أظهروا التزاماً كبيراً بالتعليمات الوقائية وإجراءات التباعد

وصلت اليوم أولى الرحلات الداخلية إلى مطار نجران الإقليمي، قادمةً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بعد استئناف تشغيل الرحلات الداخلية وفق الضوابط للتدابير الاحترازية التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وظهر جلياً لدى المسافرين فور وصولهم أرض المطار، الوعي في تطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم؛ كالتباعد الجسدي، وترك مسافة مترين بين كل مسافر وآخر، والتزامهم بلبس الكمام القماشي والطبي، وحرصهم على تعقيم اليدين.

وكان مطار نجران قد قام باتخاذ عديد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، شملت فحص مرتادي المطار بوساطة الكاميرات الحرارية، وتركيب الملصقات على الأرض وعلى مقاعد الانتظار، وتعقيم السلالم والمماشي الكهربائية، وتوفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وخضوعهم للفحص الطبي، إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات، وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.