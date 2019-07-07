"ماكرون" عن قرار إيران تخصيب اليورانيوم: انتهاك للاتفاق الدولي

الرئاسة الفرنسية أعربت عن استنكارها الشديد لقرار طهران

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ اليوم، قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس ماكرون؛ أكّد أن القرار الإيراني بشأن تخصيب اليورانيوم يعد انتهاكاً للاتفاق الدولي.