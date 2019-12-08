جازان.. 750 طالباً وطالبة يشاركون في فعالية " أمشي.. لصحتي"

لنشر الوعي الصحي والثقافة الرياضية في أوساط المجتمع

نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية مساء اليوم الأحد فعالية تحت عنوان " أمشي.. لصحتي" بمشاركة أكثر من ( 750 ) من طلاب وطالبات المنطقة ومن القيادات التعليمية يتقدمهم مدير عام التعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.

وتنوعت الفئات العمرية المشاركة بالفعالية من الجنسين بين الشباب والأطفال وكبار السن، بالإضافة لمشاركة (85) فرقة تطوعية و(15) فرقة كشفية و(22) نادياً من أندية الأحياء "بنين وبنات"، حيث هدفت الفعالية إلى تشجيع ممارسة رياضة المشي لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي والرياضة بين أفراد المجتمع وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط ورفع نسبة ممارسي الرياضة تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأوضح مدير التعليم أن هذه الفعالية تأتي ضمن العديد من الخطوات التي اتخذتها الإدارة لنشر الوعي الصحي والثقافة الرياضية في أوساط المجتمع بشكل عام وليس للطلاب والطالبات فحسب بل سيمتد أثرها لجميع الأسر، مضيفاً أن السلوك الصحي والغذاء الصحي سيؤثر إيجابياً في مستوى الطلاب والطالبات الدراسي، موضحاً أن هذه الفعاليات ستسهم في زيادة الوعي بأهمية الرياضة وخفض نسبة الإصابة بالعديد من الأمراض كالسكري والقلب، مقدماً شكره لجميع الجهات الأمنية والحكومية المشاركة في تنفيذ الفعالية ولجميع اللجان العاملة.