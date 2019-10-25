الفيصل يوجِّه بفتح تحقيق حول دخول جماهير مباراة الاتفاق والعدالة

وجَّه رئيس الهيئة العامة للرياضة بفتح تحقيق حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم البالغ مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان لها: "إشارة إلى المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة، التي أُقيمت يوم أمس الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم المعلن في وقت سابق، والبالغ مليون ريال.. فعليه فقد وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة في هذا الخصوص".