جندي بولندي يعترف بإعدام مئات المهاجرين على حدود بلاده العام الماضي

"شيشكو" بين أن الجثث دفنت في مقابر جماعية

اعترف جندي بولندي فر إلى بيلاروسيا يدعى إميل شيشكو، أنه أعدم مجموعات من المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية، يبلغ عدد كل واحدة منها حوالي 20 شخصًا خلال الفترة من 9 يونيو إلى 18 يونيو 2021، بناءً على أوامر من حرس الحدود البولندي، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الخميس).

وأفاد "شيشكو" بأنه "في غضون 10 أيام أثناء مشاركته في عمليات الإعدام، قتل ما بين 200 و700 شخص.

وأضاف أن أول عملية إعدام شارك فيها نُفّذت في 9 يونيو العام الماضي.

وبين "شيشكو" أن الجثث ألقيت في حفر معدة خصيصاً للدفن الجماعي.

وأشار الجندي البولندي إلى أنه تقدم بطلب إلى محكمة لاهاي بعد الأحداث على الحدود البيلاروسية البولندية المتعلقة بأزمة الهجرة.