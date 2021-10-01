مفاجأة.. هل طلب "تاليسكا" فسخ تعاقده مع "النصر"؟

كشفت تقارير صحفية برازيلية نقلاً عن مكتب كارلوس ليتي وكيل أعمال اللاعب اندرسون تاليسكا عن وجود خلافات بين اللاعب والإدارة.

وبحسب تلك التقارير فإن اللاعب طلب فسخ تعاقده مع النصر بسبب عدم وفاء إدارة النادي بعدد من مطالب اللاعب.

وتحدث التقرير الفضائي الذي أذيع عبر إحدى القنوات عن أن اللاعب قد يسلك نفس الطريق الذي سلكه ابن جلدته باولينهو لاعب الأهلي السابق، مؤكداً تلقيه عرضاً من نادي كوريثينانز البرازيلي لضمه خلال الفترة المقبلة.

يشار أن اللاعب في ست مباريات خاضها مع النصر ساهم في ستة أهداف حيث صنع هدفاً وسجل خمسة.



وانضم تاليسكا إلى النصر في صيف 2021، قادماً من صفوف جوانجزو إيفرجراند الصيني، في صفقة قدرت قيمتها بـ8 ملايين يورو تقريباً.