فتح بوابة القبول بجميع أفرع القوات المسلحة من رتبة "جندي" إلى "رقيب"

"الدفاع" دعت الراغبين لزيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على الشروط

أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة؛ للتقديم على الوظائف من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب"، في جميع أفرع القوات المسلحة؛ وذلك اعتبارًا من الأحد 13/ 3/ ١٤٤١هـ.

وقالت الوزارة: على الراغبين في التقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد.

https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx

وزارة الدفاع القوات المسلحة وظائف

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07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 01:56 PM

"الدفاع" دعت الراغبين لزيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على الشروط

فتح بوابة القبول بجميع أفرع القوات المسلحة من رتبة "جندي" إلى "رقيب"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة؛ للتقديم على الوظائف من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب"، في جميع أفرع القوات المسلحة؛ وذلك اعتبارًا من الأحد 13/ 3/ ١٤٤١هـ.

وقالت الوزارة: على الراغبين في التقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد.

https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx

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