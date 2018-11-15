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أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق وتشمل عدداً من التخصصات

"الصحة" تعلن تمديد فترة التقديم على الوظائف الصحية للثلاثاء القادم

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، تمديد فترة التقديم على الوظائف الصحية إلى يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 نوفمبر 2018م.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق توافر 2550 وظيفة جديدة للرجال والنساء في القطاع الصحي، للسعوديين، موضحة أن هذه الوظائف تشتمل على طبيب مقيم، وأخصائي تمريض ونساء، وأخصائي غير طبيب طب طوارئ، وأخصائي غير طبيب أجهزة طبية.