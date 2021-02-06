الولايات المتحدة: 130.261 إصابة مؤكدة و3.553 حالة وفاة بـ"كورونا"

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 130.261 إصابة مؤكدة و3.553 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 26.653.558 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 457.762.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442 11:15 PM

الولايات المتحدة: 130.261 إصابة مؤكدة و3.553 حالة وفاة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 130.261 إصابة مؤكدة و3.553 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 26.653.558 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 457.762.

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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