يوم ختامي حافل بمواضيع متنوعة في مؤتمر الزهايمر الرابع

تداول المشاركون فيه أوراقًا بحثية حول المرض والتعامل معه

واصل مؤتمر الزهايمر الدولي الرابع جلساته لليوم الثاني على التوالي؛ إذ تناول مواضيع شتى في قضايا المرض، ومقدمي الرعاية، والجوانب القانونية التي تنصف مرضى الزهايمر، وتحفظ لهم حقوقهم المادية والاجتماعية.

واستهل الجلسة الأولى استشاري الطب النفسي للمسنين بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني الدكتور متعب عبدالله العتيبي، وناقش العبء الواقع على مقدمي الرعاية في مراحل الزهايمر المختلفة؛ إذ تناول العلاقة بين عبء مقدم الرعاية ومرض الزهايمر، واستعرض نماذج نظرية مختلفة لذلك، مع مراجعة سريعة للنظريات والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، وكذلك عوامل الخطر المعروفة للمرض.

أما استشاري أمراض المخ والأعصاب بمركز الدكتور سليمان الحبيب، الأستاذ الجامعي في كلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور محمد صلاح عمر عبدالجبار، فتحدث عن مساعدة مقدمي الرعاية؛ إذ وصف رحلة الرعاية لمريض الزهايمر بأنها طويلة ومرهقة، وهي رحلة عاطفية صعبة. مشيرًا إلى أن قدرات المريض تتناقص مع سنوات العمر؛ وهو ما يزيد عبء مقدِّم الرعاية، وينعكس على صحته البدنية والعقلية.

فيما تناول استشاري طب العائلة والمسنين بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الدكتور لؤي بن خالد باسودان، في ورقته التي جاءت تحت عنوان (الوقاية من مرض الزهايمر: ماذا نعرف) مرض الزهايمر، وأوضح أنه من أغلى الأمراض تكلفة في العالم، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يصرفون عليه 200 مليار دولار. موضحًا أن التدخُّل لمنع ظهور المرض أو اتباع وسائل عديدة لتأخيره من شأنها أن تقلل تكلفة الإنفاق على الرعاية بمقدار النصف.

الجلسة الثانية افتتحها محمد بن عبدالعزيز العقيل، المدير العام لـ(مكتب محمد عبدالعزيز العقيل.. محامون ومستشارون قانونيون)، واستعرض فيها (التحديات القانونية المرتبطة بمرض الزهايمر والخرف)، وعرّف تحديد المركز القانوني لمريض الزهايمر بأنه هو الوضع القانوني للفرد في المجتمع. وتناول أيضًا تشريع حقوق المريض وذويه، وتوحيد التكييف القضائي، وتعامل الجهات التنفيذية معه.

فيما تحدث الدكتور لؤي الخميس، استشاري طب الشيخوخة والعلاج التلطيفي والتعليم الطبي والمدير التنفيذي المشارك بمستشفى واحة الصحة بالرياض، عن (الرعاية التلطيفية: اتخاذ القرار الصحيح)، وعرف العناية التلطيفية بأنها رعاية تتمحور حول المريض والعائلة، وتعمل على تحسين الحياة له من خلال منع ومعالجة المعاناة.

وأوضح أن العناية التلطيفية تلبي احتياجات المريض الجسدية والنفسية والاجتماعية والروحية.

فيما قدمت الدكتورة إرادة حمد، الباحثة في علم الشيخوخة ورعاية اضطرابات الخرف والأستاذ المساعد في علم النفس بجامعة الملك عبدالعزيز، ورقتها التي كان عنوانها (تحسين جودة الحياة للأسر المقدمة للرعاية لمرضى الزهايمر في السعودية)، وأشارت في بحثها إلى أن الناس أربعة أنواع في العالم: أولئك الذين كانوا مقدمي الرعاية، أو سيقدمون الرعاية، أو سيكونون مقدمي الرعاية، أو سيحتاجون إلى مقدمي الرعاية.

وتطرقت إلى إحصائيات مرضى الزهايمر في المملكة العربية السعودية لأعوام مختلفة، ثم مراجعة لأدبيات مقدمي الرعاية الأسرية في السعودية.

أما المحور الأخير في هذه الجلسة فكان للدكتورة هديل عبدالمحسن الخميس، رئيسة وحدة علم النفس الإكلينيكي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية واستشارية علم النفس العصبي الإكلينيكي، وتحدثت عن (تقييم علم النفس العصبي لمرض الزهايمر)، واستعرضت أعراضه، موضحة أن المظاهر السريرية الأولية لمرض الزهايمر هي متلازمة الخرف العالمية التقدمية التي تبدأ عادة في وقت لاحق من العمر (60-70 سنة).

فيما بدأت الجلسة الثالثة الدكتورة هيا الجودي، استشاري علم النفس العصبي الإكلينيكي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بورقتها (التغذية والوقاية من الضعف الإدراكي)، موضحة فيها أن هناك عوامل غذائية كثيرة، لها تأثير على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ وهو ما يعطي مجالاً للإصابة بالخرف. مشيرة إلى أنه تم وصف حالات النقص في الفيتامينات B1، B2، B6، B12، C بشكل متكرر في كبار السن، ووُجد أنها مرتبطة بشكل كبير بضعف الإدراك. مؤكدة أن هناك أدلة حديثة، تثبت أن بعض الوجبات الغذائية قد ارتبطت بانخفاض معدل الإصابة.

أما رئيس طب الأسرة والعيادات الشاملة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الدكتور عبدالله الخنيزان، فكانت ورقته عن (القضايا القانونية لمرضى الزهايمر)، وشرح ماهية القدرة والكفاءة للمريض، وبيّن أن القدرة هي هل وضع المريض الصحي يؤهله لاتخاذ القرار، سواء لتلقي العلاج أو إدارة موارده المالية؟

أما الكفاءة فيقول الدكتور "الخنيزان" عنها إنها هي التحديد القانوني لما إذا كانت القدرات العقلية الضعيفة تحد من قدرة المريض على اتخاذ قرار أو إجراء قانوني ذي صلة.

فيما جاء بحث الدكتورة فادية خضر البيطار، قسم الوراثة بمركز البحوث - مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن (تطبيق التوصيف الجزيئي لمرض الزهايمر في التشخيص السريري للمرضى السعوديين)، وبينت فيه أن عدد المرضى الذين يعانون الخرف حول العالم يتزايدون بشكل كبير، ويُتوقَّع أن يتجاوز 130 مليون بحلول عام 2050م. مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية مثل أي بلد آخر مصاب بهذا المرض.

وأوضحت أن السلطات الصحية تعمل جنبًا إلى جنب مع الجمعية على حملات توعية مستمرة، وبرامج دعم للعائلات التي لديها أحباء مصابين بمرض الزهايمر. كما ذكرت أن عدد مرضى الزهايمر في السعودية يقدر بنحو 130.000 حسب الدراسة التي أجرتها الجمعية السعودية لمرض الزهايمر العام الماضي 2019م.

واختتم البروفيسور بالمي جونسون، رئيس وأستاذ قسم طب الشيخوخة بمستشفىLandspitali الجامعي بجمهورية أيسلندا، نهاية مداولات المؤتمر الرابع بجلسة حوار عن (البداية المبكرة للخرف)، وبيّن أن خرف الشباب هو حالة مدمرة، تصيب عادة المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عامًا، مع معدل انتشار تقريبي 67-98 لكل 100.000 شخص. موضحًا أن التشخيص المبكر والتدخل المبكر يؤديان إلى تحسين نوعية الحياة لدى المرضى المصابين بالخرف المبكر وأسرهم.

كما اختُتمت جلسات اليوم الأخير للمؤتمر ببرنامج ورش العمل المصاحبة بمحاضرة ألقتها الاختصاصية النفسية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومقدم رعاية ومدرب معتمد لدى الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر شادية باعلي، جاءت تحت عنوان (طرق التعامل مع مريض الزهايمر.. البرنامج التدريبي الأول المقدم من جامعة نيويورك وتجربة مقدم رعاية).