تسجيل 2,253 حالة شفاء جديدة من كورونا في المملكة

سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في المملكة 93915 حالة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 2,253 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 4757 حالة إصابة جديدة، وبلغ إجمالي الإصابات 145 ألفًا.فيروس كورونا الجديد
إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 93915 حالة
سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في المملكة 93915 حالة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 2,253 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 4757 حالة إصابة جديدة، وبلغ إجمالي الإصابات 145 ألفًا.