"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - المهد - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 01:26 PM

تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - المهد - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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