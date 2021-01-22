"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - المهد - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.