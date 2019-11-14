شاهد.. "محافظ الدواسر" يشهد اختتام الأولمبياد الوطني الـ11 للروبوت

تصوير- محمد آل مسحل

شهد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، حفل اختتام الأولمبياد الوطني 11 للروبوت، الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، بمشاركة جميع إدارات التعليم في المملكة.

‫وهدفت وزارة التعليم من الأولمبياد لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقول الطلاب، تنمي فيهم روح الإبداع والابتكار وتهيؤهم للمنافسة في المنظومة العالمية المعرفية وفق برنامج التحول الوطني ورؤية 2030، بالشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات العلمية والتقنية ذات العلاقة".

واطلع "المبارك" ومديرو الدوائر الحكومية ومديرو العموم بالوزارة، على معرض المشاريع الطلابية المشاركة في الأولمبياد، وتنافست من خلاله الإدارات والمناطق التعليمية في مشاريع علمية للطلاب المبدعين في مجال الروبوت لتوجيهه كوسيلة عصرية للابتكار وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم في حل المشكلات باستخدام أجهزة روبوت متنوعة".

‫وأكد مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العمري، لـ"سبق": أن الأولمبياد ركز على عدة مجالات من أهمها العلوم البيئية وخدمة المجتمع والصناعة والهندسة والطب والصحة والسياحة والتعليم والاقتصاد والفنون والرياضة والتقنية والأمن والسلامة؛ مشيرًا إلى أهمية تلك المناسبة العلمية في مواكبة تطلعات ولاة الأمر في أن يبني ويطور شباب الوطن صناعة التقنية المتقدمة والاستفادة من جميع استخداماتها".

و‫شاهد الجميع بعد ذلك عرضًا مرئيًّا عن فعاليات المسابقة، ثم كرّم "المبارك" الإدارات التعليمية المشاركة والطلاب الفائزين بالأولمبياد؛ مشيدًا بما رآه من مشاريع إبداعية وابتكارات علمية، يقف خلفها رجال مخلصون في ظل رعاية ودعم سخي من حكومتنا الرشيدة لشباب وأبناء هذا الوطن.