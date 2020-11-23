تونس تسجل أكثر من 1200 إصابة جديدة بـ"كورونا" و69 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 88 ألفًا و711 والوفيات 2821  شخصًا

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و69 حالة وفاة.

وفي التفاصيل .. أوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد, بلغ 88 ألفًا و711 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و821 وفاة.

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23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 01:33 AM

إجمالي الإصابات بلغ 88 ألفًا و711 والوفيات 2821  شخصًا

تونس تسجل أكثر من 1200 إصابة جديدة بـ"كورونا" و69 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و69 حالة وفاة.

وفي التفاصيل .. أوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد, بلغ 88 ألفًا و711 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و821 وفاة.

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