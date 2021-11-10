في منافسات قولف السعودية .. فريق" الرميان" والحديوي تتصدر

في اليوم الأول من بطولة أرامكو للفرق

انطلقت اليوم منافسات جولة جدة، رابع جولات سلسلة بطولات أرامكو للفرق بمشاركة مجموعة من نخبة لاعبات العالم المحترفات جنبًا إلى جنب مع لاعبين هواة في مجموعة من الفرق، على أرض نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتمكن الفريق الذي يشارك به رئيس مجلس إدارة قولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف ياسر الرميان والمغربية مها الحديوي والإنجليزية جورجيا هال إلى جانب الهندية ديكشا داغار مع نهاية منافسات اليوم الأول للبطولة من احتلال صدارة الترتيب بتسجيلهم 19 ضربة تحت المعدل.

وحلّ فريق اللاعبة الإسبانية كارلوتا سيجاندا الذي يضم كلاً من مواطنتها هارانج لي والألمانية ليتيسيا راس-أنديريكا، ولي سوينجسو، في المركز الثاني مسجلاً 18 ضربة تحت المعدل.

وتَشاركَ المركز الثالث كل من فريق الأمريكية ليندزي ويفر، والبلجيكية مانون دي روي، والإنجليزية إليانور غيفينز، بتحقيقهم 17 ضربة تحت المعدل.

وقالت المغربية مها الحديوي: "استمتعت باللعب ضمن فريق متميز وكانت بدايتي موفقة وقمت بتسجيل بعض الضربات الجيدة على المعدل عندما دعت الحاجة، كما نجحت في تسجيل مجموعة جيدة من الضربات تحت المعدل. وإجمالاً كان يومًا موفقًا للفريق".

في حين أشارت الإنجليزية جورجيا هال: "إنهاء أي جولة قولف بتسجيل ضربات فوق المعدل هو أفضل ما يمكنه أن يحدث للاعبين. حاولت الاستفادة من عدم وجود أي رياح ولكني قمت بإضاعة القليل من الضربات ومع ذلك فأنا سعيدة بنتيجة الفريق النهائية ونتيجتي الفردية كذلك".

وأضافت الهندية ديكشا داغار: "ألعب ضمن فريق ممتاز .. استمتعنا اليوم باللعب ونمتلك فرصة حقيقية للفوز باللقب، ونطمح للاستمرار في تقديم النتائج الإيجابية".

ويُشار إلى أن نظام سلسلة بطولات أرامكو للفرق يعد مفهومًا جديدًا في رياضة القولف حيث تتنافس اللاعبات في فرق بخلاف ما جرت عليه العادة في هذه الرياضة الفردية. وكانت السلسلة قد انطلقت بجولة لندن مرورًا بسوتوجراندي في إسبانيا، تلتها جولة نيويورك وتختتم حاليًا في جدة. وتبلغ جائزة كل جولة في السلسلة مليون دولار أمريكي؛ تتنافس الفرق للحصول على جائزة مالية بقيمة 800 ألف دولار، بالإضافة إلى 200 ألف دولار لصاحبة أفضل معدل فردي خلال نهاية الأسبوع.

وتُستكمل منافسات البطولة في يومها الثاني يوم غد في الساعة 6:25 صباحًا.