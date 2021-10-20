"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

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20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443 09:41 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساء

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

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