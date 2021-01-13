شاهد.. جهود ميدانية يومية لتقديم أرقى الخدمات بالمسجد النبوي

بإشراف إدارة الشؤون الخدمية لتسهيل أداء الزوار والقاصدين لعباداتهم

تعتبر الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالمسجد النبوي من أهم الإدارات؛ لما تُقدمه من أعمال وجهود عظيمة لخدمة الزوار والمصلين، وتعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال الإدارة العامة للشؤون الخدمية، على تقديم أرقى الخدمات للمصلين والزوار لتسهيل أداء عباداتهم بيسر وسهولة.

وتقوم الإدارة بتطبيق السياسات والخطط الاستراتيجية في مجال الاختصاص بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والتطوير والإدارة العامة لتحقيق الرؤية، كما تتابع أيضًا الأعمال الخاصة بالإدارات المرتبطة بالإدارة العامة ومناقشة الخطط التشغيلية وإعداد الخطة الموحدة وتقويمها، وتعمل على استكمال ورفع مستوى استخدام وسائل التقنية، وإبراز الجهود والإنجازات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

إدارة السجاد

ووفق موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، تشرف الإدارة على أعمال تحديد المواصفات والتوريد للسجاد والفرش والرفع من الموقع، وكذلك تقوم بمتابعة أعمال التنظيف والتعقيم والتعطير للسجاد، والتأكد من كافة عمليات الغسيل والعصر والتجفيف، وتقوم الإدارة بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة في فرش الساحات والسطح وحصر السجاد القديم والتالف.

إدارة السقيا

وتعمل الإدارة على مراقبة أعمال السقيا وتعبئة حافظات ماء زمزم داخل المسجد النبوي ومرافقه، وتزويدها بماء زمزم المبرد وغير المبرد، بالإضافة إلى الإشراف على توزيع حافظات مياه زمزم في الأماكن المخصصة لها، كما تقوم الإدارة بمتابعة تزويد حافظات ماء زمزم والخزانات في الساحات بالأكواب الجديدة، واستبدال المستعمل منها باستمرار، وحاليًا مع جائحة كورونا تشرف الإدارة على توزيع ما يقارب ٦٥ ألف عبوة يوميًّا من مياه زمزم والمياه العادية.

إدارة تطهير المسجد النبوي

تقوم الإدارة على أعمال النظافة والتطهير لأروقة المسجد النبوي وساحاته ومرافقه كافة، وغسل وتعقيم أرضيات التوسعات قبل وبعد كل فرض بواقع ٣٠٠ مرة شهريًّا، وتبلغ الكمية المستهلكة للتعقيم ١٦٢٠ لترًا تقريبًا خلال الشهر، كما يتم غسل وتعقيم غرفة الباب القبلي وباب البقيع ١٠ مرات يوميًّا بكمية تبلغ ٣٠٠٠ لتر شهريًّا، بالإضافة إلى تعقيم الكراسي والصناديق وكذلك الأعمدة داخل المسجد النبوي بكمية تبلغ تقريبًا ٣٢٤٠ لترًا شهريًّا، وتقوم أيضًا بتعقيم كراسي كبار السن في الساحات بكمية تصل إلى ١٦٢٠ لترًا في الشهر تقريبًا.

إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة

وتتابع الإدارة تحليل مياه زمزم بصفة دورية في مختبر الوكالة، وتحاليل العينات المأخوذة من ناقلات زمزم عند وصولها للمسجد النبوي، كما يتم متابعة الصهاريج المخصصة لتزويد المسجد النبوي بمياه زمزم، والتحقق باستمرار من صلاحيتها وكفاءتها والتنسيق مع الجهات المعنية لسلامة البيئة في المسجد النبوي.

وحدة خدمات إفطار الصائمين

تُكثّف متابعتها على سُفَر الإفطار في المسجد النبوي وساحاته على مدار العام، وتقوم بوضع خطة عمل لسُفَر الإفطار خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، كما تقوم بالإشراف على تسجيل أصحاب السفر، وتنظيم توزيع المواقع بينهم.