قبل لقاء "الهلال" المنتظر.. "برسبوليس" أكثر الأندية "الإيرانية" فوزًا في "آسيا"

يُعدُّ فريق برسبوليس الإيراني أكثر فريق إيراني فوزًا في مباريات دوري أبطال آسيا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

ويلعب الهلال مع برسبوليس الإيراني ضمن مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ويحتل برسبوليس المركز الأول في الأندية الإيرانية، بوصفه أكثر الفِرق تحقيقًا للفوز؛ إذ حقق 38 انتصارًا في المسابقة الآسيوية عبر تاريخها.

ويأتي في المركز الثاني فريق سباهان؛ إذ حقق 37 انتصارًا، وفي المركز الثالث الاستقلال بـ 32 انتصارًا، ثم ذوب آهن بـ26 انتصارًا، وخامسًا تراكتور بـ 10 انتصارات.

دوري أبطال آسيا الهلال

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25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 09:16 PM

قبل لقاء "الهلال" المنتظر.. "برسبوليس" أكثر الأندية "الإيرانية" فوزًا في "آسيا"

محمد السيّد

الرياض

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يُعدُّ فريق برسبوليس الإيراني أكثر فريق إيراني فوزًا في مباريات دوري أبطال آسيا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

ويلعب الهلال مع برسبوليس الإيراني ضمن مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ويحتل برسبوليس المركز الأول في الأندية الإيرانية، بوصفه أكثر الفِرق تحقيقًا للفوز؛ إذ حقق 38 انتصارًا في المسابقة الآسيوية عبر تاريخها.

ويأتي في المركز الثاني فريق سباهان؛ إذ حقق 37 انتصارًا، وفي المركز الثالث الاستقلال بـ 32 انتصارًا، ثم ذوب آهن بـ26 انتصارًا، وخامسًا تراكتور بـ 10 انتصارات.

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