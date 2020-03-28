شاهد .. شرطة صامطة تحرر مخالفة بـ10 آلاف ريال لمخالف قرار منع التجوُّل

تنفيذًا للتوجيهات السامية للإجراءات الاحترازية

حرَّر رجال الأمن مخالفة بعشرة آلاف ريال لمخالف منع التجوُّل بنقطة الضبط الأمني بالمدخل الشمالي لمحافظة صامطة، مع الحرص والتوجيه لجميع المواطنين باتباع الإرشادات والتعليمات التي تخص تنفيذ قرار منع التجوُّل.

يأتي هذا تنفيذًا للتوجيهات السامية للإجراءات الاحترازية، بمتابعة محافظ صامطة.

وقد وقف مدير شرطة صامطة، العقيد سعد مقبول القحطاني، على تحقيق الانضباط الأمني لضمان اتباع التعليمات، وعدم تجاوز ومخالفة قرارات منع التجوُّل.